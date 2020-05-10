Rusya'da vaka sayısı 200 bini aştı - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 11 bin 12 korona virüs vakasının tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısı 209 bin 688'e yükseldi.

Rusya'da korona virüs salgınında yüzde 5,5 oranıyla bugün en düşük vaka artışı görüldü. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 12 korona virüs vakasının tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 209 bin 688'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısının bin 915'e yükseldiği kaydedildi.

Rusya'nın 70 bölgesinde son bir günde 2 bin 390 hastanın iyileştiği ve toplam iyileşen vaka sayısının ise 34 bin 306'ya ulaştığı bildirildi.

Merkezden yapılan açıklamada, yeni vakaların 4 bin 674'ünün semptom göstermediği ifade edilirken, yeni vakaların Rusya'nın 82 bölgesinde ortaya çıktığı, bin 133 vakanın Moskova'da, 414'ünün ise St. Petersburg'da görüldüğü kaydedildi.

(İHA)