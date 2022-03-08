Rusya'da vatandaşların yaptırımlar ve şirketlerin kapanması nedeniyle endişeleri artıyor - Son Dakika

Rus halkı, yaptırımların yanı sıra ülkeden ayrılma kararı alan çok sayıda şirketin ülkede sorunlar yaratacağını düşünürken, yaşanabilecek sıkıntılardan ötürü endişe duyuyor.

Batılı ülkelerin Rus ekonomisine yönelik uyguladığı kapsamlı yaptırımların yanı sıra, çok sayıda uluslararası şirket de ülkedeki ofis ve fabrikalarını kapatarak faaliyetlerini durdurma kararı alıyor.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımların hızla azaldığı bu dönemde, Rus vatandaşları istihdamda ve icra ettikleri mesleklerde sorun yaşayacaklarından ötürü kaygı duyuyor.

AA muhabirine konuşan Moskova sakinlerinden ve psikolog olarak çalışan Olga, yurt dışında yaşayan çok sayıda hastası olduğunu belirterek, "Yaptırımlarla ilgili benim için tehlike yaratan durum bu. İnternetle ilgili bir sorun yaşanırsa, bu insanlarla nasıl çalışabilirim bilmiyorum." dedi.

Mesleğiyle ilgili başka bir sıkıntı yaşamayacağını düşünen Olga, "Çünkü özellikle kriz zamanlarında zihin sağlığıyla ilgili destek gerekiyor." diye konuştu.

Çinli Huawei markası için satış danışmanı olarak çalıştığını belirten Artyom ise yaptırımların, öncelikle onları uygulamaya koyanlara zarar vereceği görüşünde.

Artyom, süreci sessizce takip ettiklerini belirterek, "Deyimlerde söyledikleri gibi, 'bir boa yılanı gibi sessizce' sadece izliyoruz. Çünkü yaptırımları kendi zararlarına uyguluyorlar." yorumunda bulundu.

Moskova'da ticaretle uğraşan Aleksey, yaptırımlar nedeniyle işlerinin etkilendiğine dikkati çekerek, "Yaptırımlar nedeniyle şimdi her şey donacaktır, fiyatlar uzaya fırlayacaktır. Arz konusunda bir netlik yok ve bir süreliğine başka ticari konuları araştırmamız gerekecek." dedi.

Rusların, mevcut koşullara uyum sağlayacağından ise emin olduğunu anlatan Aleskey, "Tarihimiz zorlukları içeren çok fazla örnekle dolu. Ancak Rus insanı her şeye uyum sağlar, adapte olur. Her şeyin düzeleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Moskova'da barmenlik yapan Ruslan ise ülkede gelecek 6 aylık dönemin sıkıntılı geçeceği görüşünde. Devletin, bir süre sonra çeşitli çözümler bulacağını anlatan Ruslan, "Çin ve Türkiye bizimle. Başkalarına gerek yok. Doğal gaz ve petrol fiyatı arttığı için, yaptırımları uygulayanların pişman olacağını düşünüyorum. Savaşı desteklemiyorum, ancak dışarıdan gelenlerin de müdahil olmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de çok sayıda arkadaşının bulunduğunu ve Türkiye'ye gidebileceğini anlatan Ruslan, "Rusya'yı terk etmeyi düşünüyorum. Ben Müslümanım, bu yüzden Türkiye'ye gidebilirim. Orada yaşayan çok sayıda arkadaşım var ve onlar da Müslüman, muhtemelen oraya giderim. Türkiye'ye gitmek istiyorum çünkü mecbur olduğum için değil, bunu gerçekten istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'daki bir devlet üniversitesinde okuyan Aleksandra ise şöyle konuştu:

"Rusya'dan çıkan şirketler şimdilik kapalı kalacaklar ancak ekonomik gerekçelerle tekrar açılacaklarını düşünüyorum. İş konusunda çok endişeli değiliz çünkü devletle ilgili bir alandayız. Ancak özellikle hayatımızın standardı konusunda gelecek elbette endişe yaratıyor."