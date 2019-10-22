Son Dakika Haberleri: Rusya'da veteriner, ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi
Son Dakika Güncel Rusya'da veteriner, ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi

Rusya'da veteriner, ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi

43 dakika önce

Rusya'da veteriner, ölmek üzere olan köpeği tedavi etmediAli Cenk Gözen, (DHA)- Rusya'da bir veteriner, otomobilin çarptığı köpeği, yanında veterinerlik pasaportu olmadığı gerekçesiyle tedavi etmedi.

Rusya'da veteriner, ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi, System.String[]

Rusya'da veteriner, ölmek üzere olan köpeği tedavi etmedi

Ali Cenk Gözen, (DHA)- Rusya'da bir veteriner, otomobilin çarptığı köpeği, yanında veterinerlik pasaportu olmadığı gerekçesiyle tedavi etmedi. Yaralı köpek, veteriner kliniğinin kapısında can verdi. O anlar, görgü tanığının kamerasına yansıdı.

Olay, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Tübenkama şehrinde meydana geldi. Yaşlı bir adam, yolda köpeğiyle gezerken köpeğe taksi çarptı. Yaralı köpeğini tedavi ettirmek isteyen adam, Pazar günü şehirdeki tek açık veterinerlik kliniğine gitti. Ancak veteriner, köpeğin evrakları yanında olmadığı gerekçesiyle köpeği tedavi etmeyi reddetti. Ağır yaralı köpek, kliniğin kapısında can verdi. Görüntülerde köpeğin sahibi yaşlı adamın, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ali Cenk, Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 Kaynak: DHA
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