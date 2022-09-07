Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı törenle sona erdi - Son Dakika
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Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı törenle sona erdi

07.09.2022 18:21
Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı törenle sona erdi

Rusya'da "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatının son ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Rusya'da "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatının son ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Primorskiy bölgesindeki Sergeyevskiy poligonunda yapılan törene, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Evkurov, yabancı ülkelerin askeri yetkilileri ve askeri birlikler katıldı.

Evkurov, burada yaptığı konuşmada, tatbikatta kullanılan Rus silahlarının etkin olduğunun doğrulandığını belirterek, "Askeri birliklerimiz, tatbikat esnasında yüksek savaş kabiliyetini ortaya koydu. Devletlerimizin güvenliğinin sağlam şekilde sağlanması için bugün ve yarın ne yapmamız gerektiğine dair net anlayışa sahibiz. Tatbikatın hedeflerinin tamamına ulaşıldı." dedi.

Törende, 142'si yabancı, toplam 900 askere ödül verildi.

Vostok-2022 askeri tatbikatı

Rusya'da 1 Eylül'de başlayan Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemciler katıldı.

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer aldı.

Tatbikat, Rusya Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenlendi.

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Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da 'Vostok-2022' askeri tatbikatı törenle sona erdi - Son Dakika

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