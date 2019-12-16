Rusya'da "yabancı ajan" düzenlemesini ihlal yasası 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da 'yabancı ajan' düzenlemesini ihlal yasası 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek - Son Dakika

Rusya'da "yabancı ajan" düzenlemesini ihlal yasası 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "yabancı ajan" yasasını ihlal eden kişi ve kuruluşlara hapis ve para cezası getirecek yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "yabancı ajan" yasasını ihlal eden kişi ve kuruluşlara hapis ve para cezası getirecek yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan yasa metnine göre, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin ve kuruluşların "yabancı ajan" olarak tanımasını öngören yasasının ihlal edilmesi halinde ceza uygulanacak.

Buna göre yasayı ihlal eden şahıslar 10 bin rubleden 100 bin rubleye kadar ceza alacak ya da 15 gün hapis cezasına çarptırılacak. Kuruluşlar ise 500 bin rubleden 5 milyon rubleye kadar cezalandırılabilecek.

Yasa 1 Şubat 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

Putin, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasal değişiklikleri 2017'de onaylamıştı.

Ardından Rusya Adalet Bakanlığı, aralarında Amerika'nın Sesi (Voice of America) radyosunun da bulunduğu 9 Amerikan basın kuruluşunu "yabancı ajan" kanunu kapsamına almıştı.

Ay başında ise Putin, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin de "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasal değişikliği onaylamıştı.

Yasaya göre yabancı ajan olarak nitelendirilen kişi ve kuruluşların finans kaynakları denetime açılmış, belirli idari uygulamalara tabi tutuluyor.

Rusya'da yabancı ajan düzenlemesini ihlal yasası 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:59 Kaynak: AA
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