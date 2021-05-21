Rusya'da yabancı bilişim şirketlerine temsilci atama zorunluluğu geliyor

Rusya, günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre, toplam kullanıcı sayısı 500 bini geçen yabancı şirketlerinin Rusya'da temsilci bulundurmaları gerekecek.

Tasarıya göre, ofis, şube veya tüzel kişilik şeklinde olması gereken söz konusu temsilciliklerin, ana şirketler ile Rusya'daki resmi makamlar arasında etkileşimin ana kanalı olması öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması halinde, Rusya'da yeni mevzuata uymayan yabancı bilişim şirketlerine yaptırım uygulanacak.

Rus makamlarının talep ettiği içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle başta Twitter, Facebook ve TikTok gibi şirketlere sık sık para cezası uygulanıyor.