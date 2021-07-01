Rusya'da yabancı bilişim şirketlerine temsilci atama zorunluluğu getirildi

Rusya'da günlük kullanıcı sayısı 500 bini aşan yabancı bilişim şirketlerine ülkede temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, toplam kullanıcı sayısı 500 bini geçen yabancı bilişim şirketlerinin Rusya'da temsilci bulundurmaları gerekecek.

Kararnameye göre, ofis, şube veya tüzel kişilik şeklinde olması gereken söz konusu temsilcilikler, ana şirketler ile Rusya'daki resmi makamlar arasında etkileşimin ana kanalı olacak.

Rusya'da yeni mevzuata uymayan yabancı bilişim şirketlerine yaptırım uygulanacak.

Rus makamlarının talep ettiği içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle Google, Twitter, Facebook ve TikTok gibi şirketlere sık sık para cezası uygulanıyor.