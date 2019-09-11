Son Dakika Haberleri: Rusya'da yakıt deposunda büyük yangın: 2 yaralı
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Rusya'da yakıt deposunda büyük yangın: 2 yaralı

29 dakika önce

Rusya'da yakıt ve motor yağı bulunan bir depoda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Rusya'da yakıt deposunda büyük yangın: 2 yaralı, System.String[]
Rusya'da yakıt ve motor yağı bulunan bir depoda çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yanıcı maddeler sebebiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentindeki, yakıt ve motor yağının bulunduğu bir depoda çıktı. Yangında 2 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; yangında müdahalede 128 itfaife eri ve 37 itfaiye aracı kullanıldı.

Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntü
-Yükselen dumanlar
- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü


Nijniy Novgorod, İtfaiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:48 Kaynak: DHA
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