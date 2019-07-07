Rusya'da yakıt tankeri patladı: 3 ölü, 7 yaralı
28 dakika önce
Rusya'da bir yakıt tankerinin devrilerek yanmaya başlaması ve patlaması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
'da bir yakıt tankerinin devrilerek yanmaya başlaması ve patlaması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
Kaza, Sverdlovsk bölgesindeki Karpinsk ve Kytlym şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yerel saatle 00.15 sıralarında meydana geldi. 500 litre yakıt taşıdığı belirtilen tankerin, devrilmesi sonucu yanmaya başladığı ve patladığı belirtildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Polis
, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.
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