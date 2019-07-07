Son Dakika Haberleri: Rusya'da yakıt tankeri patladı: 3 ölü, 7 yaralı
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Rusya'da yakıt tankeri patladı: 3 ölü, 7 yaralı

28 dakika önce

Rusya'da bir yakıt tankerinin devrilerek yanmaya başlaması ve patlaması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Rusya'da yakıt tankeri patladı: 3 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Rusya'da bir yakıt tankerinin devrilerek yanmaya başlaması ve patlaması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
Kaza, Sverdlovsk bölgesindeki Karpinsk ve Kytlym şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yerel saatle 00.15 sıralarında meydana geldi. 500 litre yakıt taşıdığı belirtilen tankerin, devrilmesi sonucu yanmaya başladığı ve patladığı belirtildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Polis, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
Rusya, Dünya
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