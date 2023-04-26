Rusya'da 6 farklı noktada yangın yaşandı! Fatura ağır oldu; 659 kişi evsiz kalırken 178 yapı küle döndü - Son Dakika
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Rusya'da 6 farklı noktada yangın yaşandı! Fatura ağır oldu; 659 kişi evsiz kalırken 178 yapı küle döndü

26.04.2023 18:23

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde çıkan yangın 6 farklı noktada yaşandı. Yangının bilançosunda 178 yapı küle dönerken 659 kişi evsiz kaldı. 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesine bağlı Sosva, Tayozhny, Visim, Neustroyeva, Karpinsk ve Progress'ta yangınlar çıktı. Oldukça geniş bir alanda çıkan yangınlardan çok sayıda kişi etkilendi.

659 KİŞİ EVSİZ KALDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınlarda 178 binanın küle döndüğü, 148'i çocuk toplam 659 kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Sosva'daki yangında ise 62 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya'da yangın: 1 ölü, 659 kişi evsiz kaldı

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangınlara 380'den fazla itfaiyecinin havadan ve karadan müdahale ettiği öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Karpinsk kasabasındaki yangının söndürüldüğü, diğer bölgelerdeki yangınların da kontrol altına alındığı kaydedildi. Yangınlarla ilgili iki ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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