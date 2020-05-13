Rusya'da yangınlara neden olan solunum cihazının kullanımı durduruldu - Son Dakika

Rusya Federal Sağlık Denetim Servisi (Roszdravnadzor), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaların tedavi gördüğü hastanelerde yangına neden olan "Aventa-M" solunum cihazının kullanımını durdurdu.

Roszdravnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, yangınların meydana geldiği başkent Moskova'daki Spasokukotskiy Hastanesi ve St. Petersburg kentindeki Aziz Yorgi Hastanesi'nde Aventa-M solunum cihazının kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Nisan sonrası üretilen Aventa-M solunum cihazlarının kullanımının durdurulduğu kaydedildi.

Aventa-M, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'e bağlı Rado Elektronik Teknoloji Şirketi KRET tarafından üretiliyor.

KRET, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Aventa-M, sağlık kurumlarına 2012 itibarıyla tahsis ediliyor. Güvenliğiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmemişti." ifadeleri yer almıştı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kovid-19 vakalarının tedavi edildiği hastanede dün çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Geçen hafta, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Hastanelerde çıkan yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu belirtilmişti.