Rusya'da yarın Afganistan barış görüşmeleri yapılacak - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri yarın yapılacak.

Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki savaş ve siyasi anlaşmazlık devam ederken Rusya'nın başkenti Moskova'da ülkedeki istikrarın tekrar sağlanması ve tarafların uzlaşması için yarın görüşmeler yapılacak. Barış görüşmesine Taliban lideri Molla Abdulgani Baradar başkanlığındaki heyet ile Afganistan hükümeti adına Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve heyeti katılacak. Toplantıda her iki taraftan da 10'ar kişi hazır bulunacak. Yarın başlayacak toplantı iki gün sürecek ve taraflar önümüzdeki Cumartesi günü Kabil'e dönecek. Afganistan'daki soruna barışçıl çözüm bulmaya yönelik toplantıya Afgan heyetlerinin yanı sıra, Rusya, ABD, Çin, Katar ve Pakistan temsilcileri de katılacak.

Taliban ve Afgan hükümeti temsilcileri, yarın düzenlenecek toplantı için bugün sabah saatlerinde Kabil'den hareket ederek Moskova'ya ulaştı.

Öte yandan, Diplomatik kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in teklifi üzerine, Türkiye de Nisan ayında Afganistan barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı planlıyor. Rusya ve Türkiye'de düzenlenecek toplantıların yanı sıra Katar'daki barış görüşmeleri de sürecek.

(Erhan Altıparmak/İHA)