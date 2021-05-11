Rusya'da yaşanan okul saldırıları silahlara erişim konusunu tartışmaya açtı - Son Dakika

Rusya'da yaşanan okul saldırıları silahlara erişim konusunu tartışmaya açtı

11.05.2021 13:47
Rusya'da yaşanan okul saldırıları silahlara erişim konusunu tartışmaya açtı, System.String[]

Rusya'da Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından, ülkede sivillerin silahlara erişimi tekrar tartışma konusu oldu.

Rusya'da Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından, ülkede sivillerin silahlara erişimi tekrar tartışma konusu oldu.

Kazan'daki bir okulda 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası, genellikle genç yaşta olan saldırganların silahlara nasıl erişim sağladığı konusu, yetkililerin tekrar gündeminde yer almaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlenen silahlı saldırının ardından, ülkede sivillerin erişebileceği silahların dolaşımına yönelik kuralların daha fazla sıkılaştırılması talimatını verdi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin de başkent Moskova'da yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, söz konusu saldırılara benzer olayların yaşanmaması için ülkedeki silah ticaretine ilişkin çeşitli adımlar atılacağını duyurdu.

Rusya'da son 5 yılda okullarda çeşitli silahlarla 14 saldırı yaşanırken onlarca kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Rusya'da son yıllarda okullarda yaşanan saldırılar

Rusya'nın Perm bölgesinin Suksun kentindeki bir okulda öğretmenin 23 Eylül 2016'da tabancayla öğrencilere ateş açması sonucu 1 kişi yaralanmıştı.

11 Şubat 2017'de Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamensk kentinde, 17 yaşındaki bir öğrencinin havalı tabancayla ateş açması sonucu bir öğrenci hayatını kaybetmişti.

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Usinsk kentindeki bir okulda da 12 Mayıs 2017'de bir öğrenci, havalı tabancayla başka bir öğrenciyi yaralamıştı.

Başkent Moskova bölgesindeki İvanteevka şehrindeki bir okulda 5 Eylül 2017'de bir öğrenci, öğretmene havalı tabancayla saldırmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden olmamıştı.

19 Ekim 2017'de Komi Cumhuriyeti'nin Sıktıvkar kentindeki bir okulda 13 yaşında bir öğrenci, okula getirdiği havalı tabancayla başka bir öğrenciyi yaralamıştı.

Rusya'nın Habarovsk bölgesindeki Komsomolsk-na-Amure şehrinde 22 Aralık 2017'de 9'uncu sınıf öğrencisi, 3 öğrenciyi yaralamıştı. Saldırıda ölen olmamıştı.

Kerç saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti

18 Ocak 2018'de Kırım'ın Simferepol şehrinde bir 7'nci sınıf öğrencisi, başka bir öğrenciyi havalı tabancayla yaralamıştı.

21 Mart 2018'de Şadrinsk şehrindeki bir okulda düzenlenen saldırıda 13 yaşında bir öğrenci sınıfta havalı silahla ateş açmış, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı.

Rusya'nın Kerç şehrinde 17 Ekim 2018'de gerçekleştirilen ve son yılların en trajik olaylarından biri olan saldırıda, 18 yaşındaki kişi şehirdeki bir okula silahlı saldırı gerçekleştirmiş ve 20 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan yaralı olarak ele geçirilmişti.

19 Eylül 2019'da Krasnoyarsk'ta bir öğrenci, aynı okulda okuyan bir başka öğrenciyi ders esnasında havalı silahla yaralamıştı.

Amur bölgesindeki bir okulda 14 Kasım 2019'da yapılan saldırıda ise 19 yaşındaki bir öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Rusya'nın Nalçik şehrinde okuyan bir öğrencinin akrabaları ile okulda görevli bir öğretmen arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralanmıştı.

Tataristan Cumhuriyeti, Saldırı, Silah, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da yaşanan okul saldırıları silahlara erişim konusunu tartışmaya açtı - Son Dakika


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