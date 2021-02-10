Rusya'da Yehova Şahitleri'nin bazı üyeleri gözaltına alındı - Son Dakika

Rusya'da Yehova Şahitleri'nin bazı üyeleri gözaltına alındı

10.02.2021 12:13
Rusya'da Yehova Şahitleri'nin bazı üyeleri gözaltına alındı, System.String[]

Rusya'da yasaklanan Yehova Şahitleri'nin bazı üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya'da yasaklanan Yehova Şahitleri'nin bazı üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da yasaklanmasına rağmen açık ve çevrim içi olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen Yehova Şahitleri'nin bazı üyelerinin evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 adreste arama yapıldı, bazı Yehova Şahitleri üyeleri "aşırıcı" faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yehova Şahitleri Rusya'da yasaklanmıştı

Rusya Yüksek Mahkemesi, 2017'de, Adalet Bakanlığının Yehova Şahitleri'nin yasaklanması için yaptığı başvuruyu değerlendirerek, grubu "aşırıcı organizasyon" olarak kabul etmiş, tasfiye edilmesi ve ülke genelinde yasaklanmasına hükmetmişti.

Kararda, Rusya'da Yehova Şahitleri'ne bağlı 395 topluluğun faaliyetlerine derhal son verilmesi ve mal varlıklarına el konulması istenmişti.

ABD, Rusya'nın söz konusu kararına tepki göstererek, yasağın kaldırılmasını istemişti.

Yehova Şahitleri de karara itiraz ederek, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımıştı.

Moskova, Yehova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da Yehova Şahitleri'nin bazı üyeleri gözaltına alındı - Son Dakika


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