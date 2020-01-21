Rusya'da yeni kabine onaylandı: Hükümette hangi isimler yer alıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da yeni kabine onaylandı: Hükümette hangi isimler yer alıyor? - Son Dakika Dünya

Rusya'da yeni kabine onaylandı: Hükümette hangi isimler yer alıyor?

11 dakika önce

Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bakanlar kurulunu onaylayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti belirleyen kararnameyi imzaladı.

Rusya'da yeni kabine onaylandı: Hükümette hangi isimler yer alıyor?, System.String[]

Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bakanlar kurulunu onaylayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti belirleyen kararnameyi imzaladı.


Rus devlet ajansı TASS, kararnameye göre Andrey Belousov, Dmitry Grigorenko, Yuri Trutnev, Victoria Abramçenko, Yuri Borisov, Tatyana Golikova, Aleksey Overçuk, Marat Khusnullin ve Dmitry Çernişenko'nun Başbakan Yardımcısı olarak atandığını bildirdi.

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Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32 
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