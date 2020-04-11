Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları - Son Dakika

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları
26 dakika önce
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 1786 artarak 11 bin 917'ye ulaştığı bildirildi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 1786 artarak 11 bin 917'ye ulaştığı bildirildi. Ölü sayısının 94 olduğu ülkede önlemler alınmaya devam ediyor. Moskova'daki Kommunarka Hastanesine bugün de ambulanslarla özel koruyucu kıyafetler giyen sağlık görevlileri hastalık şüphesi taşıyan vatandaşları sevk etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:17 Kaynak: AA
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