Son dakika! - Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu - Son Dakika

Son dakika! - Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu

03.01.2021 22:50
Son dakika! - Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu, System.String[]

Son dakika gündem haberi: - Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu Rusya'nın güney bölgesinden yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler nedeniyle çıkan orman yangınları nedeniyle 5 bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü.

- Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu

MOSKOVA - Rusya'nın güney bölgesinden yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler nedeniyle çıkan orman yangınları nedeniyle 5 bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü.

Rusya'da yeni yıl kutlamaları sırasında fırlatılan havai fişekler nedeniyle Soçi'de orman yangını çıktı. Yeni yılın ilk saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Bölgede süren söndürme çalışmaları sırasında Tuapse, Lazariskaya gibi kentlerde de orman yangınları çıktı. Yeni yıldan sonra başlayan orman yangınları Krasnodar kentinin iç kesimlerinde de görüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Krasnodar Bölgesi'nin 6 farklı noktasında orman yangınlarının çıktı aktarıldı. Bakanlık, Soçi'de başlayan orman yangınlarının havai fişekler nedeniyle çıktığının belirlendiği, diğer şehirlerdeki orman yangınlarının ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve çöp alanlarının tutuşması nedeniyle başladığı ifade edildi.

5 bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü

Yangınlara özel arama-kurtarma ve tahliye için kullanılan Ka-32 tipi helikopterin yanı sıra 50'den fazla itfaiye ve ağır araç, 500'e yakın yangın söndürme helikopteri ve 300'e yakın gönüllü katıldı. Akşam saatlerinde Bakanlık, 6 farklı noktada çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu. Çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre 5 bin 500 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü ifade eden Bakanlık, yangınlarla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Son dakika! - Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu
Son dakika! - Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu
Son dakika! - Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu
Son dakika! - Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu

Orman Yangınları, Yeni Yıl, İtfaiye, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! - Rusya'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler orman yangınına neden oldu - Son Dakika


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Son Dakika

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