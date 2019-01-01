Son Dakika Haberleri: Rusya'da Yıkılan Binanın Enkazından 11 Aylık Bebek Kurtarıldı
BBC

Rusya'da Yıkılan Binanın Enkazından 11 Aylık Bebek Kurtarıldı

19 dakika önce

Rusya'nın Magnitogorsk kentinde, Pazartesi günü meydana gelen doğal gaz patlamasıyla yıkılan sekiz katlı binanın enkazından 11 aylık bir bebek kurtarıldı.

Rusya'da Yıkılan Binanın Enkazından 11 Aylık Bebek Kurtarıldı, System.String[]
Rusya'nın Magnitogorsk kentinde, Pazartesi günü meydana gelen doğal gaz patlamasıyla yıkılan sekiz katlı binanın enkazından 11 aylık bir bebek kurtarıldı.

Tass haberi ajansı bebeğinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Şimdiye kadar enkazda sekiz kişinin cesedine ulaşıldı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını söylüyor. 36 kişi de hala kayıp.

Göçük riskine karşı arama çalışmalarına ara verildi

Binada, yeni göçükler oluşması riskini ortadan kaldırabilmek için çalışma yürütülüyor. Bu nedenle gündüz eksi 17 derecede yürütülen arama çalışmalarına ara verilmiş durumda.

BBC Moskova muhabiri Sarah Rainsford, arama çalışmalarına yeniden başlanmasının 24 saat alabileceğini aktarıyor.

48 daireli binada 120 kişi yaşıyordu.

Apartmanda yaşayan bir kişi, Rus televizyonuna "Uyandığımda düşmeye başladığımı hissettim. Evin duvarları yıkılmıştı. Annem çığlıklar atıyordu. Oğlum enkazın altında kaldı" dedi.




Putin yaralıları ziyaret etti

Bir başka görgü tanığı, patlamanın ardından bir "alev dalgasının' başladığını söyledi.

Patlamanın yerel saat 06: 02'de birinci katta meydana geldiği ve diğer katların çöktüğü belirtiliyor. Patlamanın etkisiyle çevredeki diğer binalar da hasar gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yaklaşık 1700 kilometre doğusundaki kentte olay yerinde yetkililerden bilgi aldı, hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.





BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:26 

Rusya Federasyonu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti

AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:45:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da Yıkılan Binanın Enkazından 11 Aylık Bebek Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]