Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yıkımı planlanan stadyumun 28 bin metrekarelik çatısının çökmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yıkımı planlanan stadyumun 28 bin metrekarelik çatısının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.


Yerel basında çıkar haberlerde, spor kompleksinin cuma günü yıkım görevlisi işçilerin üzerinde çalıştığı sırada kazayla çöktüğü belirtildi.

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Petersburg, Rusya, İşçi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:08 
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