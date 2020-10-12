Rusya'da yolcu otobüsüne ateş açıp 4 kişiyi öldüren saldırgan kaçtı - Son Dakika

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde yolcu taşıyan otobüse ateş açarak 4 kişiyi öldüren saldırgan ortadan kayboldu.
Rus Tass haber ajansının güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz saldırgan, Nijniy Novgorod bölgesindeki Bor kentinde yolcu otobüsüne ateş açtı.
Olayda, 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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