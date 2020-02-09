Rusya'da yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı? o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı? o anlar kamerada - Son Dakika

Rusya'da yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı? o anlar kamerada

6 saat önce

Rusya'da yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı?

Rusya'da yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı? O anlar kamerada

Rusya, (DHA)- Rusya'da başkent Moskova-Usinsk seferini yapan yolcu uçağının kuyruk bölümü, havalimanına inişi sırasında piste çarptı. Gövdesi üzerine iniş yapan uçakta can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Uçağın iniş yaptığı anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan, Komi Cumhuriyeti'nin Usinsk kentine sefer yapan 94 yolculu uçağın kuyruk bölümü, iniş yaptığı sırada piste çarptı. Kontrolden çıkan uçak gövdesi üzerine iniş yaparak pistte sürüklendi. Uçağın iniş anı bir yolcu tarafından anbean kaydedildi. Yerel medya, kazada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Rusya'da yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı? o anlar kamerada

Moskova, Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:22 Kaynak: DHA
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