Son Dakika Haberleri: Rusya'da yolcu uçağının motoru kalkışa hazırlanırken alev aldı
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Rusya'da yolcu uçağının motoru kalkışa hazırlanırken alev aldı

1 saat önce

Rusya'da yolcu uçağının motoru kalkışa hazırlanırken alev aldıRusya, (DHA) ? Rusya'da uluslararası havalimanında, Rossiya Havayolu'na ait uçağın motoru, kalkışa hazırlanırken alev aldı.

Rusya'da yolcu uçağının motoru kalkışa hazırlanırken alev aldı

Rusya, (DHA) ? Rusya'da uluslararası havalimanında, Rossiya Havayolu'na ait uçağın motoru, kalkışa hazırlanırken alev aldı. Bunun üzerine yolcular ve kabin görevlileri hemen tahliye edildi. Uçak ise hangara çekildi.

Olay, Başkent Moskova'da yer alan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Rossiya Havayolu'na ait Beoing uçağın motoru, yolcuların uçağa binmesinin ardından, kalkışa hazırlanırken alev aldı. Bunun üzerine, Vladivostok şehrine gitmesi beklenen uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri tahliye edilirken; uçak da ambara çekildi.

Rusya'da yolcu uçağının motoru kalkışa hazırlanırken alev aldı

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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