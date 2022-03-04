Rusya'da yurt dışı merkezli bazı haber sitelerine erişim engellendi - Son Dakika
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Rusya'da yurt dışı merkezli bazı haber sitelerine erişim engellendi

04.03.2022 08:49
Rusya'da yurt dışı merkezli bazı haber sitelerine erişim engellendi

Rusya'da, ABD merkezli Radyo Svoboda, İngiliz yayın kuruluşu BBC Rusça ve merkezi Letonya'da bulunan Meduza'nın internet sitelerine erişim engellendi.

Rusya'da, ABD merkezli Radyo Svoboda, İngiliz yayın kuruluşu BBC Rusça ve merkezi Letonya'da bulunan Meduza'nın internet sitelerine erişim engellendi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) internet sitesinde yer alan ve kısıtlama uygulanan sitelerin bulunduğu liste güncellendi.

Buna göre, listeye Radyo Svoboda, BBC Rusça ve Meduza'nın internet siteleri eklenirken, Rusya'da söz konusu sitelere erişim engellendi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya'da yurt dışı merkezli bazı haber sitelerine erişim engellendi - Son Dakika
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