Rusya'da Zafer Bayramı provaları koronavirüse rağmen sürüyor - Son Dakika

Rusya'da Zafer Bayramı provaları koronavirüse rağmen sürüyor

Rusya, (DHA)- Rusya'da 9 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Zafer Bayramı'na dair hazırlıklar sürüyor. Başkent Moskova semalarından uçaklar tören için prova yaptı.

Rusya'da her yıl 9 Mayıs'ta kutlanan ve İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesini simgeleyen Zafer Bayramı'na ilişkin hazırlıklar sürüyor. Başkent Moskova'da savaş uçaklarının prova kapsamında uçuş gerçekleştirdikleri görüldü. 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenmesi planlanan askeri geçit töreni ise koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

'PUTİN UZAKTAN ÇALIŞMAYA ARA VERECEK'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in söz konusu Zafer Günü nedeniyle uzaktan çalışmaya ara vereceğini belirtti.

'İKİ GÜNDE 20 BİNDEN FAZLA VAKA'

Rusya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısında son 2 günde kritik artış gözlemlendi. Ülkede 3 Mayıs'ta 10 bin 633 vaka tespit edilirken, 4 Mayıs'ta ise 10 bin 581 kişide daha virüs tespit edildi. Ülke çapında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1356 olarak açıklandı.