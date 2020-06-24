Rusya'da "Zafer Günü" törenle kutlandı - Son Dakika

Rusya'da "Zafer Günü" törenle kutlandı

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı.

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Başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 13 ülkeden gelen heyetler katıldı.

Daha önce 9 Mayıs olarak planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen etkinlikte yaklaşık 14 bin asker yer aldı. Törende, Kovid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alındı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, törene çeşitli ülke askerlerinin katıldığını belirterek, "Müttefiklerimizin zafere katkısını ve Haziran 1944'te ikinci cephenin açılmasının önemini asla unutmayacağız." dedi.

Dünyanın pek çok sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Putin, ortak güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Putin, "Karmaşık ve hızla değişen dünyanın buna ihtiyacı var ancak birlikte dünyayı yeni tehditlerden koruyabiliriz." ifadesini kullandı.

Törende Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı çeşitli silahların yanı sıra yenileri dahil 230'dan fazla uçak, askeri araç ve teçhizat sergilendi.

Geçit töreninde, orta menzilli uçaksavar sistemi "Pantsir"in üç yeni modelinin yanı sıra dünyanın tek üçüncü nesil tankı "Armata", "Kurganets-25", "T-90M" ve "T-80BVM" tankları, "Derivatsiya-PVO", "S-400", "S-300B4" ve "S-350" hava savunma sistemleri sergilendi.

Askeri uçak, araç ve silahların geçidi "Su-57" ve "Su-35S" gibi savaş uçaklarının gösterilmesiyle son buldu.

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetten iki kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine törene katılmadı.

Zafer Günü, Rusya'nın diğer kentlerinde de etkinliklerle kutlandı.

İlk geçit töreni, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Moskova'da 24 Haziran 1945'te düzenlenmişti.

Sovyetler Birliği, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da 'Zafer Günü' törenle kutlandı - Son Dakika

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