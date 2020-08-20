- Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi - Son Dakika

- Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi

MOSKOVA - Rusya'da zehirlenen Alexei Navalny'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta rahatsızlandığı ve uçağın Omsk kentine acil iniş yaptığı belirtildi. Rus haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Navalny'nin Omsk'ta bir hastaneye kaldırıldığı durumunun ise ciddi olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, muhalif liderin zehirlenme belirtileri gösterdikten sonra yoğun bakıma alındığını söylemişti.