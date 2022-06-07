Yegiyev, bu duruma yol açanlara gerekli cezaların verildiğine işaret ederek, "Bu durumda sorumluluğu bulunan 12 subay görevden uzaklaştırma dahil çeşitli disiplin cezaları aldı." ifadesini kullandı.

Soruşturmalar neticesinde, zorunlu askerlik hizmetinde bulunan yaklaşık 600 kişinin Ukrayna'da askeri operasyonda yer aldığını tespit ettiklerini belirten Yegiyev, "Hepsi de en kısa sürede geri döndü." dedi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'da, zorunlu askerlik yapanları Ukrayna'da görevlendiren subaylara ceza verildi - Son Dakika

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