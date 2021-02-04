Rusya, Dağlık Karabağ'da havadan kontrollere başladı - Son Dakika

Rusya, Dağlık Karabağ'da havadan kontrollere başladı

04.02.2021 11:30

Dağlık Karabağ'da faaliyetlere başlayan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin Rus askerleri tarafından İHA'lar ile havadan denetimler yapıldı.

Dağlık Karabağ'da faaliyetlere başlayan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin Rus askerleri tarafından İHA'lar ile havadan denetimler yapıldı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de, Dağlık Karabağ'da Ortak Gözlem Merkezi'nin kurulması için video konferans yolu ile mutabakat imzalanmıştı. Geçtiğimiz hafta resmi açılışı yapılan merkezin havadan da kontrollere başladı. Rusya Savunma Bakanlığı yayınladığı görüntülerle birlikte Rus askerlerinin insansız hava aracı (İHA) ile denetimlere başladığını duyurdu. Rusya tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus Ortak Gözlem Merkezi'nde görev yapan Rus askerleri tarafından Dağlık Karabağ'daki ihtilaflı bölgede Rus yapımı Forpast ve Orlan 10 tipi İHA'lar kullanılarak denetimler yapıldığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, Dağlık Karabağ'da havadan kontrollere başladı
Rusya, Dağlık Karabağ'da havadan kontrollere başladı
Rusya, Dağlık Karabağ'da havadan kontrollere başladı
Rusya, Dağlık Karabağ'da havadan kontrollere başladı

Dağlık Karabağ, Rusya, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Dağlık Karabağ'da havadan kontrollere başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 418 liradan işlem görüyor Fırsatçılar hangi ürüne ne kadar gramaj hilesi yaptı? Kalem kalem hesaplandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Fenerbahçe derbisi öncesi Ryan Babel'den şaşırtan Bitcoin paylaşımı Havalı ambalaj naylonuyla ısınma maliyetinde yüzde 50 tasarruf sağladı Galatasaray, 2016'dan bu yana Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetmiyor Bakan Soylu "15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" sözüyle neyi kastettiğini açıkladı: Arkasında ABD'nin olduğu apaçık ortada 5 çocuklarıyla birlikte boş arazideki çadırda yaşam mücadelesi veren aileye hayırseverler yardım etti
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti         
11:34
Oryantal Didem'in dans ederken kendisini izlemeyen Bülent Serttaş'ı daha önce polise şikayet ettiği ortaya çıktı Oryantal Didem'in dans ederken kendisini izlemeyen Bülent Serttaş'ı daha önce polise şikayet ettiği ortaya çıktı         
11:10
Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor         
10:53
Tinder randevusuna çıkan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü Tinder randevusuna çıkan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü         
10:49
Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili         
10:35
Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı         
10:01
76 yaşındaki kadın, yasak aşk cinayetine kurban giden evladının cansız bedenini aradı 76 yaşındaki kadın, yasak aşk cinayetine kurban giden evladının cansız bedenini aradı         
09:51
Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu         
09:08
Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim         
09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede küfür skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede küfür skandalı         
08:46
Anne köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor Anne köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor         
08:00
Kalbinden bıçaklanarak öldürülen marangozun katili, 17 yaşındaki oğlu çıktı Kalbinden bıçaklanarak öldürülen marangozun katili, 17 yaşındaki oğlu çıktı         
07:35
PTT'nin dava açacağını duyurduğu ayçiçek yağı firması: Sitemizde yaptığımız kampanyayı orada uygulayabilmek için dönüş alamadık PTT'nin dava açacağını duyurduğu ayçiçek yağı firması: Sitemizde yaptığımız kampanyayı orada uygulayabilmek için dönüş alamadık         
00:29
Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti         
21:36
EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama         
15:58
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 11:46:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya, Dağlık Karabağ'da havadan kontrollere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei