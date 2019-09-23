Rusya'dak askeri tatbikatta kaza: paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldı
18 dakika önce
Rusya'da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:28 Kaynak: DHA
'da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.
Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediği Merkez-2019 askeri tatbikatında kaza yaşandı. İlyuşin İl-76 stratejik nakliye uçağından atılan ancak paraşütleri açılmayan 2 BMD amfibi zırhlı personel taşıyıcı aracı yere çakıldı.
Rus medyası, o anlara dair kaydedilen bir de görüntü yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bir zırhlı aracın uçaktan atıldığı ve yere çakıldığı an
Yere çakılan araçlardan fotoğraflar
BDM amfibi zırhlısına ait bir fotoğraf
Putin'in izlemesi (fotoğraflar)
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