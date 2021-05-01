- Rusya'daki 1 Mayıs gösterisinde maske takmayan "Sol Cephe" liderine gözaltı - Son Dakika

- Rusya'daki 1 Mayıs gösterisinde maske takmayan "Sol Cephe" liderine gözaltı

MOSKOVA - Rusya'da korona virüs salgını altında kutlanan 1 Mayıs kutlamaları sırasında "Sol Cephe" lideri Sergey Udaltsov maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle 1 Mayıs kutlamalarının yasak olduğu Rusya'da bu yıl gösterilere maske takma şartıyla izin verildi. Rusya'nın doğu bölgelerinden batı bölgelerine kadar hemen hemen tüm kentlerde kutlamalar yapıldı. Bazı kentlerde yürüyüşler, bazılarında ise miting ve konser düzenlendi. Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da etkinliklere izin verilmezken, Kremlin Sarayı'nın dışındaki Aleksandr Parkı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi marşlar eşliğinde polisin yoğun güvenlik önlemleri altında kutlama yapıldı. Rusya Komünist Partisi, Sol Cephe, sendika liderleri ve yöneticileri parkta bulunan Karl Marx Anıtına kırmızı karanfiller bıraktı. Basın açıklamasının ardından kalabalık, olaysız bir şekilde dağıldı.

Polis, maske takmayan Sol Cephe liderini gözaltına aldı

Aleksandr Parkı'nda yapılan kutlamaları organize eden Rusya'daki sol görüşlü siyasi parti ve sendikaların oluşturduğu Sol Cephe'nin lideri Sergey Udaltsov konuşma yaptıktan sonra yanına polis geldi. Maske takmadığı gerekçesiyle hakkında işlem başlatıldığını beyan eden polisler, Udaltsov'u karakola götüreceklerini belirtti. Kitay-gorod polis karakoluna götürülerek burada ifadesi alınan Udaltsov, serbest bırakıldı. Udaltsov'un 19 Mayıs'ta Savcılığa giderek ifade vereceği duyuruldu.