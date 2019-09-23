Son Dakika Haberleri: Rusya'daki ABD'li casus "kayıp olarak" aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Rusya'daki ABD'li casus "kayıp olarak" aranıyor

45 dakika önce

Rusya İçişleri Bakanlığı, ABD için Kremlin'de casusluk yaptığı iddia edilen Oleg Smolenkov'un "kayıp olarak" arandığını bildirdi.

Rusya'daki ABD'li casus

Rusya İçişleri Bakanlığı, ABD için Kremlin'de casusluk yaptığı iddia edilen Oleg Smolenkov'un "kayıp olarak" arandığını bildirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kremlin yönetimi içine yerleştirdiği ve casusluk yaptığı iddia edilen Oleg Smolenkov, Rusya'da kayıp olarak aranıyor.

Açıklamada, Smolenkov'un aranmasına dair sürecin ve kayıp başvurusunun kimin yaptığına ilişkin bazı detayların ise gizli tutulduğu kaydedildi.

ABD, 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş

Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, bazı istihbarat bilgilerini "kötü yönettiği" gerekçesiyle 2017'de Rus yönetiminde görevli bir casusu geri çektiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump'ın, mayıs 2017'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye'deki DEAŞ hakkında İsrail'den aldığı istihbaratı paylaşmasının ardından alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, CNN'in haberine tepki göstererek, "Bu haber sadece yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor." ifadesini kullanmıştı.

CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell de "CNN'in, CIA'nın ölüm-kalım kararları aldığına dair üslubu yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Böyle bir çalışan vardı ve kovulmuştu ama casus olup olmadığını bilmiyoruz." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Smolenkov isimli şahsı görmediğini ve iş hayatındaki gelişmelerini ve hareketlerini takip etmediğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise CNN haberinin propaganda olduğunu belirterek, "Kaybolan Smolenkov'un ABD'de bulunması konusunda bilgi verilmesi için Interpol'e başvuruda bulunduk." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta iş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı
Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı Son Dakika: El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:28:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'daki ABD'li casus "kayıp olarak" aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]