Son Dakika Haberleri: Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama
Son Dakika Güncel Haber

Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama

1 saat önce

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta meydana gelen patlamada yaralıların sayısı 33'e çıktı.

Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama, System.String[]
Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta meydana gelen patlamada yaralıların sayısı 33'e çıktı.
Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnoyarsk bölgesinin Açinsk şehrinde geçen hafta yaşanan patlamada 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta patlama olmuş, bir kişi hayatını kaybetmişti.
Geçen hafta Rusya'nın Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte de füze motor denemesi sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurbanlıklarda bulaşıcı hastalık tespit edildi! Hayvan sahiplerine tazminat ödenecek
Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı Sahte parayla 17 kurbanlık hayvan alan 2 kişi tutuklandı İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 12:29:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]