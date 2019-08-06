Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
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Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya
'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:29
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