Son Dakika Haberleri: Rusya'daki askeri tatbikatta kaza: paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldı
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Rusya'daki askeri tatbikatta kaza: paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldı

13 dakika önce

Rusya'daki askeri tatbikatta kaza: Paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldıRusya (DHA) ? Rusya'da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.

Rusya'daki askeri tatbikatta kaza: Paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldı

Rusya (DHA) ? Rusya'da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediği Merkez-2019 askeri tatbikatında kaza yaşandı. İlyuşin İl-76 stratejik nakliye uçağından atılan ancak paraşütleri açılmayan 2 BMD amfibi zırhlı personel taşıyıcı aracı yere çakıldı.

Rus medyası, o anlara dair kaydedilen bir de görüntü yayınladı.

Rusya'daki askeri tatbikatta kaza: paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldı

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:32 Kaynak: DHA
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