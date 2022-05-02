Rusya'daki barut fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'daki barut fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

02.05.2022 17:41
Rusya'daki barut fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Perm şehrinde bulunan barut ve mühimmat fabrikasında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Perm şehrinde bulunan barut ve mühimmat fabrikasında çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Perm Bölgesi Devlet Çalışma Müfettişliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Perm Barut Fabrikası" adlı tesiste dün akşam nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rusya'daki Ural Dağları'na yakın bir bölgede bulunan Perm Barut Fabrikası'nda Grad ve Smerç gibi çoklu füze fırlatma sistemlerinin yanı sıra hava savunma sistemleri için de şarj ünitelerinin üretildiği biliniyor.

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Mühimmat, Yangın, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya'daki barut fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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