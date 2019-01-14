Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Bir Binada Gaz Patlaması Yaşandı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'daki Bir Binada Gaz Patlaması Yaşandı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

59 dakika önce

Rusya'nın Rostov Bölgesi, Shakty kentinde 9 katlı bir binada meydana gelen gaz patlamasında bir kadın hayatını kaybetti.

Rusya'daki Bir Binada Gaz Patlaması Yaşandı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Rusya'nın Rostov Bölgesi, Shakty kentinde 9 katlı bir binada meydana gelen gaz patlamasında bir kadın hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yıkılan dairelerde toplam 12 kişi yaşıyordu. Bunlardan biri hayatını kaybederken, yedi kişi kurtarıldı, dört kişinin ise arama çalışmalarına devam ediliyor.

Açıklamada binanın dokuzuncu katındaki patlama da sekizinci katta bulunan daireler de zarar gördü. Arama çalışmalarını, yaklaşık 120 kişi ve 35 parça ekipman içeren bir arama kurtarma operasyonu gerçekleştiriyor.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde 31 Aralık'ta bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

Rostov, Rusya Federasyonu, Dünya
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