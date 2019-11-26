Son Dakika Haberleri: Rusya'daki bir kafede mekanın sahibi kirpiler
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Rusya'daki bir kafede mekanın sahibi kirpiler

6 saat önce

İçeceğinizi yudumlayıp sohbet ederken bir yandan da hayvan sevebileceğiniz kafelerin sayısı artıyor.

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İçeceğinizi yudumlayıp sohbet ederken bir yandan da hayvan sevebileceğiniz kafelerin sayısı artıyor. Kedi, köpek, domuz, yılan, tavşan hatta örümceklerden sonra çoğumuzun dokunmaya çekindiği kirpiler için de bir kafe açıldı.View on euronews

Rusya'daki bir kafede mekanın sahibi kirpiler

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:06 
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