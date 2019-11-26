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Rusya'daki bir kafede mekanın sahibi kirpiler
6 saat önce
İçeceğinizi yudumlayıp sohbet ederken bir yandan da hayvan sevebileceğiniz kafelerin sayısı artıyor.
İçeceğinizi yudumlayıp sohbet ederken bir yandan da hayvan sevebileceğiniz kafelerin sayısı artıyor. Kedi, köpek, domuz, yılan, tavşan hatta örümceklerden sonra çoğumuzun dokunmaya çekindiği kirpiler için de bir kafe açıldı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:06
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