Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Çöken Binada Ölü Sayısı 21'e Çıktı

Rusya'daki Çöken Binada Ölü Sayısı 21'e Çıktı

1 saat önce İlandır

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde, 31 Aralık'ta yaşanan gaz patlaması sonucunda çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 21'e çıktı.

Rusya'daki Çöken Binada Ölü Sayısı 21'e Çıktı, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde, 31 Aralık'ta yaşanan gaz patlaması sonucunda çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 21'e çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölü sayısının 21'e çıktığı; en son bir erkek cesedinin çıkarıldığı duyuruldu. Yetkililer 14 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını, diğerleri için ise çalışmanın sürdüğünü duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:14 Kaynak: DHA

Çelyabinsk, Aralık, Rusya Federasyonu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu

Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:18:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Çöken Binada Ölü Sayısı 21'e Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]