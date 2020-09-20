Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin cesedi bulundu - Son Dakika

Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin cesedi bulundu

Rusya'da bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine ekipler tarafından baskın yapılan evden yığınla çöp çıkarken dairenin temizliğinin üçüncü gününde 2 ceset çıktı.

Rusya'da bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine ekipler tarafından baskın yapılan evden yığınla çöp çıkarken dairenin temizliğinin üçüncü gününde 2 ceset çıktı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından kapı açılarak içeriye girilince dairenin ağzına kadar çöp dolu olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri de dahil birçok kişi dairede temizliğe başlarken apartman sakinleri dairede 2 yaşlı çiftin yaşadığını kocanın ise kör olduğunu söylediler. Ekiplerin geceli gündüzlü başlattığı çalışmanın ilk gününde çok sayıda fare ve kedi görülürken temizliğin ikinci günü kör olan yaşlı adamın çürümüş cesedi bulundu. Temizliğin üçüncü gününde ise yine cesedi çürüyen yaşlı kadının cesedi bulundu. Dairedeki çöplerin temizlenmesi 3 gün sürerken çıkan cesetler incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken komşuların ifadesinin alındığı dairenin ise yaşlı çifte sosyal destek projesi desteğiyle Rusya Federasyonu hükümeti tarafından verildiği öğrenildi

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin cesedi bulundu

Petersburg, Apartman, Ceset, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin cesedi bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü         
17:11
Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti         
15:59
Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti         
15:23
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti         
14:45
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri         
12:02
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var         
20:45
Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar         
19:00
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 17:37:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei