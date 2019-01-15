Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Doğal Gaz Patlamasında Ölü Sayısı Arttı

Rusya'daki Doğal Gaz Patlamasında Ölü Sayısı Arttı

1 saat önce

Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir binada dün meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Rusya'daki Doğal Gaz Patlamasında Ölü Sayısı Arttı, System.String[]
Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir binada dün meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahtı şehrinde 9 katlı binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada ölü sayısı arttı.

Binanın doğal gaz patlaması meydana gelen kısmındaki enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı. 4 dairenin zarar gördüğü patlamanın hemen ardından enkazdan bir kişinin cesedi çıkarılmıştı.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde 31 Aralık'ta bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle de 39 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:28 Kaynak: AA

Rostov, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi

Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi Avusturyalı Şovmenin Oğlu Antalya'da Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:57:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Doğal Gaz Patlamasında Ölü Sayısı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]