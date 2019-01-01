Rusya'daki Doğalgaz Patlamasında Ölü Sayısı Artıyor
22 dakika önce İlandır
Rusya'da bulunan Çelyabinsk Oblastı'nda doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama sonucu yıkılan binadan 4 ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 8'e yükseldiRusya'nın Çelyabinsk bölgesinde dün sabah saatlerinde, bir binada gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada apartman çökmüş birçok...
Rusya
'da bulunan Çelyabinsk
Oblastı'nda doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama sonucu yıkılan binadan 4 ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 8'e yükseldi
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde dün sabah saatlerinde, bir binada gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada apartman çökmüş birçok apartman zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartman enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarıldı. 70'den fazla insanın kayıp olduğu olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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