Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Doğalgaz Patlamasında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

Rusya'daki Doğalgaz Patlamasında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

1 saat önce

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattının patlaması sonucu çöken binadan 9 kişinin cesedine ulaşıldığı, 32 kişinin ise hala enkaz altında olduğu açıklandı.

Rusya'daki Doğalgaz Patlamasında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattının patlaması sonucu çöken binadan 9 kişinin cesedine ulaşıldığı, 32 kişinin ise hala enkaz altında olduğu açıklandı.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesi Magnitogorsk şehrinin en büyük caddelerinden olan Karl Marks Caddesi'nde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattı 2 gün önce sabah saatlerinde patlamıştı. Patlamada, bina çökmüş ve çevredeki birçok bina da hasar görmüştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar sürerken Bakanlık tarafından resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, patlamanın gerçekleştiği saatten itibaren enkaz altından 9 kişinin cesedinin çıkarıldığı, 1'i bebek olmak üzere toplam 15 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada 32 kişinin daha enkaz altında olduğu bilgisi verildi. Çalışmaların sürdüğü açıklanırken, binanın büyük bir kısmının enkazının kaldırıldığı, alt katlarda yaşayanlara ulaşılmaya çalışıldığı bilgisi verildi.

Putin çalışmaları yakından takip ediyor

Patlamanın gerçekleştiği gün olay yerine giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililer ile görüşerek olayla ilgili bilgi almıştı. Bugün akşam saatlerinde Putin, çalışmalarda yer alan arama kurtarma ekiplerini arayarak çalışmalarda yer alan ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bölgede yas ilan edilirken Putin'in sürekli gelişmeleri takip ettiği, yaşanan üzücü olaydan dolayı yeni yılı kutlamadığı öğrenildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 23:57:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Doğalgaz Patlamasında Ölü Sayısı 9'a Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]