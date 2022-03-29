Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi - Son Dakika
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Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi

29.03.2022 14:18

Dünyaca ünlü birçok marka Rusya'daki mağazalarını kapatmasına rağmen bu ülkede hala faaliyet gösteren Fransız marketler zinciri, Ukrayna'nın Lviv şehrinde protesto edildi.

Dünyaca ünlü birçok marka Rusya'daki mağazalarını kapatmasına rağmen bu ülkede hala faaliyet gösteren Fransız marketler zinciri, Ukrayna'nın Lviv şehrinde protesto edildi.

Mağaza önünde toplanan Lvivliler, Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden çocukları oyuncak bebeklerle sembolize etti.

Protestoculardan Anna Gerych, AA muhabirine barışçıl bir eylem düzenlediklerini belirterek, "Bu mağaza, ödediği vergilerle Rus hazinesine 150 milyon dolardan fazla kazanç bırakıyor. Aslında bu vergiler Rus ordusunu ve mühimmatını finanse ediyor. Daha sonra da Ukraynalılara, hastanelerimize, ana okullarımıza bomba olarak düşüyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada protesto sırasında sirenlerin çalması nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. Müşteriler, telaşla kendilerini dışarı attı, dükkanlar kepenk kapattı.

Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi
Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi
Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi
Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi
Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi
Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi
Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi
Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'daki şubelerini kapatmayan Fransız market zinciri Ukrayna'da protesto edildi - Son Dakika
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