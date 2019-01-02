Son Dakika Haberleri: Rusya'daki gaz patlaması: 13 ölü

Rusya'daki gaz patlaması: 13 ölü

43 dakika önce İlandır

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13'e yükseldi.

Rusya'daki gaz patlaması: 13 ölü, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:20 

Ekonomi
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