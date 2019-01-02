Rusya'daki gaz patlaması: 13 ölü
43 dakika önce İlandır
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13'e yükseldi.
Rusya
'nın Çelyabinsk
bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 13'e yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:20
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