Rusya'daki gaz patlamasında 4 Türk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Rusya'da küçük bir fabrikada gaz patlaması meydana gelince enkaz altında kalan 4 Türk yaşamını yitirdi.



Rusya'nın Oryol Bölgesi'ne bağlı Mtsensk şehrinde kauçuk üreten bir fabrikada sabah sıralarında gaz patlaması yaşandı. Bölgeye gönderilen Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler enkaz altında kalan işçileri kurtarmaya çalıştı. Türk vatandaşı olduğu belirlenen 4 Türkün cesedi molozların altından çıkarıldı. Ardından 1 kadın işçinin bedeni çıkarıldı. Çıkarılan kadının uyruğu henüz belirlenemezken enkaz altından çıkarılan 3 kişi de yaralı halde hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü açıklanırken durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Enkaz altında 1 işçinin daha kaldığından şüphelenilirken fabrikada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - MOSKOVA