Rusya'daki gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin tümü Türk - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'daki gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin tümü Türk - Son Dakika

Rusya'daki gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin tümü Türk

6 saat önce

Rusya'da sabah saatlerinde bir fabrikada meydana gelen gaz patlaması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Rusya'daki gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin tümü Türk, System.String[]

Rusya'da sabah saatlerinde bir fabrikada meydana gelen gaz patlaması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.


Rusya'nın Oryol Bölgesi'nde bulunan Mtsensk şehrindeki kauçuk fabrikasında sabah saatlerinde gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 800 metrekarelik alanın çöktüğü belirtilirken enkaz altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan 5. kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Patlama sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 Türk vatandaşının da tedavilerine devam edildiği bildirildi.


Yaşanan patlamayla ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler fabrikada çalışmalarını sürdürürken savcılık da patlamaya yönelik ön araştırmalarını tamamladı. Patlamanın fabrikadaki boya tankerindeki sıkışmadan meydana geldiği ortaya çıkarken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.


Oryol Bölge Valisi Sergey Lezhnev tarafından yapılan açıklamada ise hayatını kaybedenlerin tümünün ilk kimlik tespitlerinin yapıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin tümünün ve hastaneye kaldırılan 3 yaralının da Türk vatandaşı olduğu aktarıldı. Kesin kimlik çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan 2 kişinin patlamanın meydana geldiği fabrikaya gitmek için yola çıktığı, kesin tespitlerin ardından cenazelerinin Türkiye'ye gönderilmesi için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.


Lezhnev, patlamada yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin ailelerine Rusya olarak yardım edileceğini ve hukuki olarak sorumluların cezalandırılması için soruşturmanın sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirtti. - MOSKOVA

Sabah, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
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