Rusya'daki Gaz Patlamasında Ölü Sayısı 37'ye Çıktı
1 saat önce İlandır
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi.
Rusya
'nın Çelyabinsk
bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi.
Magnitogorsk'daki 10 katlı binada 31 Aralık
'ta meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enkaz altından 37 kişinin cesedi çıkarıldı.
Magnitogorsk şehrindeki bir binada 31 Aralık'ta yerel saatle 06.00 civarında yaşanan patlamada 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazından bir bebek patlamadan 35 saat sonra sağ kurtarılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:54 Kaynak: AA
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