Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 37'ye çıktı
1 saat önce İlandır
Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi.
Rusya
'nın Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:25
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