Son Dakika Haberleri: Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 37'ye çıktı

Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 37'ye çıktı

1 saat önce İlandır

Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi.

Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 37'ye çıktı, System.String[]
Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:25 

Rusya Federasyonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönen Üniversiteli, Öğretim Görevlisini Kopyadan Yakalandığı İçin Öldürmüş Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı

Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:32:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 37'ye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]