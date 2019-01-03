Son Dakika Haberleri: Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 39'a çıktı

Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 39'a çıktı

1 saat önce

Magnitogorsk şehrinde 39 cesedin çıkarıldığı çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 39'a çıktı, System.String[]
Magnitogorsk şehrinde 39 cesedin çıkarıldığı çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:20 

Ekonomi
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