Rusya'daki Gaz Patlamasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Rusya'nın Ural bölgesinde çok katlı bir binada meydana gelen gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Rusya'nın Ural bölgesinde çok katlı bir binada meydana gelen gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.



Rusya'nın Ural bölgesinde bulunan Magnitogorsk şehrinde çok katlı bir binada yerel saatle sabaha karşı 04.00 sıralarında gaz patlaması meydana geldi. Chelyabinsk Bölgesi Valisi Boris Dubrovsky yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi. Dubrovsky, binada yaşayan 120 sakinden 7'si çocuk olmak üzere 16 kişinin de tahliye edildiğini, 2'si çocuk 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.



Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 469 personel ve 66 ekipmanla devam ederken 2 köpek ve bir Mi-8 helikopter de olay yerine sevk edildi. Şehir yönetimi ise binada bulunan 2. giriş salonunun da yıkılma riskine karşı uyarılarda bulundu. - MOSKOVA

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